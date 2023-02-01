Суд "пробачив" нардепу-"слузі" недостовірне декларування, бо той покаявся

Вищий антикорсуд звільнив народного депутата 9 скликання від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, у зв‘язку з його "дійовим каяттям".

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання народного депутата 9 скликання та звільнила його від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України".

Деталі: Ім'я народного обранця не називається, але за даними джерел УП, мова йде про нардепа від фракції "Слуга народу" Володимира Гевка.

Повідомляється, що суд врахував "позиції учасників, зокрема - думку прокурора, який підтвердив існування обставин сприяння у розкритті кримінального правопорушення". Уточнюється, що закон передбачає можливість такого звільнення.

Що було раніше: У грудні 2022 року антикорупційники повідомили про підозру Гевку в декларуванні недостовірних відомостей. Повідомлялося, що відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.