Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд "пробачив" нардепу-"слузі" недостовірне декларування, бо той покаявся

Станіслав ПогоріловСереда, 1 лютого 2023, 14:09
Суд пробачив нардепу-слузі недостовірне декларування, бо той покаявся
Володимир Гевко, фото: wikipedia

Вищий антикорсуд звільнив народного депутата 9 скликання від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, у зв‘язку з його "дійовим каяттям".

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання народного депутата 9 скликання та звільнила його від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України".

Реклама:

Деталі: Ім'я народного обранця не називається, але за даними джерел УП, мова йде про нардепа від фракції "Слуга народу" Володимира Гевка.

Повідомляється, що суд врахував "позиції учасників, зокрема - думку прокурора, який підтвердив існування обставин сприяння у розкритті кримінального правопорушення". Уточнюється, що закон передбачає можливість такого звільнення.

Що було раніше: У грудні 2022 року антикорупційники повідомили про підозру Гевку в декларуванні недостовірних відомостей. Повідомлялося, що відомості в е-декларації за 2020 рік нардепа відрізняються від достовірних на понад 3,75 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: деклараціїсудСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
декларації
Проросійські та старі корупційні "еліти": хто в Раді хоче й надалі ховати електронні декларації
Декларування військових під час війни: військкомам, закупівельникам та ВЛК – обов'язково, решті – не потрібно
Рада в першому читанні схвалила закон про відновлення e-декларування
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: