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У ексдобровольця з Білорусі не прийняли документи на проживання в Україні

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 18:14
У ексдобровольця з Білорусі не прийняли документи на проживання в Україні
Білорус Олексій Лазарєв обвінчався в Києві

Українська Міграційна служба не прийняла документи у колишнього білоруського добровольця із полку Кастуся Калиновського Олексія Лазарєва на отримання посвідки на постійне проживання в Україні, а у його дружини - на отримання біженства.  

Джерело: аналітична група "Беларускі Гаюн", повідомлення Лазарєва у Twitter

Деталі: Лазарєв написав у Твіттері, що українська міграційна служба не прийняла у нього документи.

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Пряма мова: "Насправді я буду чекати на письмову відмову (бо це зробили по телефону, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. З ДМС можна довго боротися, але як при цьому жити – сказати важко".

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Деталі: Лазарєв також пожартував, натякаючи на Білорусь, "є тільки одна країна, де приймуть білорусів, але є нюанс".  

У реплаях він уточнив, що його дружина Вероніка Янович отримала відмову в біженстві. Вона також є ексбійцем полку Калиновського. В серпні закінчився термін дії її паспорта.

Обидвоє були публічними бійцями полку, вели свої соцмережі і розповідали про будні захисників України. Вони вступили в полк (тоді ще батальйон) Калиновського на самому початку війни, а у березні одружилися в Києві.

Оновлено: 2 лютого Міграційна служба повідомила, що наразі вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

Сам Лазарєв у своєму твіттер-акаунті підтвердив, що непорозуміння вирішилося і з ними активно співпрацюють міграційники.

Теми: БілорусьвійнаУкраїна
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