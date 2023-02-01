У ексдобровольця з Білорусі не прийняли документи на проживання в Україні

Українська Міграційна служба не прийняла документи у колишнього білоруського добровольця із полку Кастуся Калиновського Олексія Лазарєва на отримання посвідки на постійне проживання в Україні, а у його дружини - на отримання біженства.

Джерело: аналітична група "Беларускі Гаюн", повідомлення Лазарєва у Twitter

Деталі: Лазарєв написав у Твіттері, що українська міграційна служба не прийняла у нього документи.

Пряма мова: "Насправді я буду чекати на письмову відмову (бо це зробили по телефону, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. З ДМС можна довго боротися, але як при цьому жити – сказати важко".

Геть з України, @Alx_lazarev не красівий

Геть з України! геть!



(с) міграцыёнка Украіны — Аляксей Лазараў 🇺🇦🐍⚪️🔴⚪️ (@Alx_lazarev) February 1, 2023

Деталі: Лазарєв також пожартував, натякаючи на Білорусь, "є тільки одна країна, де приймуть білорусів, але є нюанс".

ВІДЕО ДНЯ

У реплаях він уточнив, що його дружина Вероніка Янович отримала відмову в біженстві. Вона також є ексбійцем полку Калиновського. В серпні закінчився термін дії її паспорта.

Обидвоє були публічними бійцями полку, вели свої соцмережі і розповідали про будні захисників України. Вони вступили в полк (тоді ще батальйон) Калиновського на самому початку війни, а у березні одружилися в Києві.

Оновлено: 2 лютого Міграційна служба повідомила, що наразі вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

Сам Лазарєв у своєму твіттер-акаунті підтвердив, що непорозуміння вирішилося і з ними активно співпрацюють міграційники.