Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ексдобровольця з Білорусі не прийняли документи на проживання в Україні

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 19:14
Білорус Олексій Лазарєв обвінчався в Києві

Українська Міграційна служба не прийняла документи у колишнього білоруського добровольця із полку Кастуся Калиновського Олексія Лазарєва на отримання посвідки на постійне проживання в Україні, а у його дружини - на отримання біженства.  

Джерело: аналітична група "Беларускі Гаюн", повідомлення Лазарєва у Twitter

Деталі: Лазарєв написав у Твіттері, що українська міграційна служба не прийняла у нього документи.

Пряма мова: "Насправді я буду чекати на письмову відмову (бо це зробили по телефону, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. З ДМС можна довго боротися, але як при цьому жити – сказати важко".

Деталі: Лазарєв також пожартував, натякаючи на Білорусь, "є тільки одна країна, де приймуть білорусів, але є нюанс".  

ВІДЕО ДНЯ

У реплаях він уточнив, що його дружина Вероніка Янович отримала відмову в біженстві. Вона також є ексбійцем полку Калиновського. В серпні закінчився термін дії її паспорта.

Обидвоє були публічними бійцями полку, вели свої соцмережі і розповідали про будні захисників України. Вони вступили в полк (тоді ще батальйон) Калиновського на самому початку війни, а у березні одружилися в Києві.

Оновлено: 2 лютого Міграційна служба повідомила, що наразі вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

Сам Лазарєв у своєму твіттер-акаунті підтвердив, що непорозуміння вирішилося і з ними активно співпрацюють міграційники.

Теми: БілорусьвійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто

Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

відео, фотоСБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

відеоВдала засідка в тилу ворога: ЗСУ знищили модернізований танк і взяли в полон морпіхів РФ

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

Усі новини...
Білорусь
Міграційна служба не відмовляла ексдобровольцю з Білорусі, документи вже оформляють
Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ
Білорусь показала свої "Іскандери"
Останні новини
17:40
інфографікаОренда квартир у Львові дорожча ніж в Києві – дослідження
17:38
ЄС погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ
17:35
Google оголосила презентацію, присвячену оновленню пошуку: може бути відповіддю ChatGPT
17:35
СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто
17:32
По всій Україні вдруге за день оглошували тривогу: знову МіГ у Білорусі
17:25
відео, фото Закупівлі для ЗСУ: у справі на 1,7 млрд підозрюють радника заступника міністра оборони
17:15
Зеленський пропонує розширити повноваження голів військових адміністрацій на Харківщині та Херсонщині
17:00
Обсяг нового пакету санкцій проти Росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії
16:57
ЄС надасть Україні перший мільярд на відновлення після війни
16:57
Президент Євроради: Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС
Усі новини...