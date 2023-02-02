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Міграційна служба не відмовляла ексдобровольцю з Білорусі, документи вже оформляють

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 15:47
Міграційна служба не відмовляла ексдобровольцю з Білорусі, документи вже оформляють
Лазарєв із дружиною. фото з його Twitter

Державна міграційна служба не відмовляла колишньому білоруському добровольцю із полку Кастуся Калиновського Олексію Лазарєву та його дружині в оформленні документів на право проживання в Україні. Процес їхньої легалізації в Україні уже запущено.

Джерело: пресслужба ДМС, Лазарєв у Twitter

Деталі: Міграційна служба спростувала висвітлену в соцмережах та ЗМІ інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави.

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У ДМС зазначають, провели перевірку і не встановлили жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні.

При цьому міграційники вже зустрілися з Лазарєвим і його дружиною.

Дослівно: "Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.

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ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених в повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання".

Деталі: Міграційники вказують, що наразі вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

Сам Лазарєв у своєму твіттер-акаунті підтвердив, що непорозуміння вирішилося і з ними активно співпрацюють міграційники.

Він подякував управлінню міграційної служби Львівщини за допомогу та консультацію.

Водночас білоруський ексдоброволець звертає увагу на проблему бюрократизації з процедурою легалізації іноземців, які воюють за Україну, і вказує, що його випадок не перший і не останній.

Пряма мова: "Чи знаєте ви, що після звільнення із лав ЗСУ у добровольця є 7 днів, щоб залишити країну? І це стосується не лише білорусів, а й інших іноземців. (Які не завжди можуть легально повернутися на батьківщину)

Сумно, бо ми вимагаємо від західної бюрократії якнайшвидшої доставки зброї, а Україна вже майже рік (насправді 9) не може легалізувати іноземців, які за неї боролися. Це можна змінити, але потрібна допомога українців, бо без тиску справа не зрушиться".

Що передувало: З'явилася інформація, що Міграційна служба України не прийняла документи у колишнього білоруського добровольця із полку Кастуся Калиновського Олексія Лазарєва на отримання посвідки на постійне проживання в Україні, а у його дружини - на отримання статусу біженки.

Теми: БілорусьвійнаМіграційна служба
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