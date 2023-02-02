Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міграційна служба не відмовляла ексдобровольцю з Білорусі, документи вже оформляють

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 16:47
Лазарєв із дружиною. фото з його Twitter

Державна міграційна служба не відмовляла колишньому білоруському добровольцю із полку Кастуся Калиновського Олексію Лазарєву та його дружині в оформленні документів на право проживання в Україні. Процес їхньої легалізації в Україні уже запущено.

Джерело: пресслужба ДМС, Лазарєв у Twitter

Деталі: Міграційна служба спростувала висвітлену в соцмережах та ЗМІ інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави.

У ДМС зазначають, провели перевірку і не встановлили жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні.

При цьому міграційники вже зустрілися з Лазарєвим і його дружиною.

Дослівно: "Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.

ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи. Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених в повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Міграційники вказують, що наразі вказані іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

Сам Лазарєв у своєму твіттер-акаунті підтвердив, що непорозуміння вирішилося і з ними активно співпрацюють міграційники.

Він подякував управлінню міграційної служби Львівщини за допомогу та консультацію.

Водночас білоруський ексдоброволець звертає увагу на проблему бюрократизації з процедурою легалізації іноземців, які воюють за Україну, і вказує, що його випадок не перший і не останній.

Пряма мова: "Чи знаєте ви, що після звільнення із лав ЗСУ у добровольця є 7 днів, щоб залишити країну? І це стосується не лише білорусів, а й інших іноземців. (Які не завжди можуть легально повернутися на батьківщину)

Сумно, бо ми вимагаємо від західної бюрократії якнайшвидшої доставки зброї, а Україна вже майже рік (насправді 9) не може легалізувати іноземців, які за неї боролися. Це можна змінити, але потрібна допомога українців, бо без тиску справа не зрушиться".

Що передувало: З'явилася інформація, що Міграційна служба України не прийняла документи у колишнього білоруського добровольця із полку Кастуся Калиновського Олексія Лазарєва на отримання посвідки на постійне проживання в Україні, а у його дружини - на отримання статусу біженки.

Теми: БілорусьвійнаМіграційна служба
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Усі новини...
Білорусь
Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ
У ексдобровольця з Білорусі не прийняли документи на проживання в Україні
Білорусь показала свої "Іскандери"
Останні новини
16:21
відеоУкраїна здобула першу в сезоні перемогу з лижної акробатики на рівні Кубка світу
16:03
У НГУ назвали перелік соціальних гарантій штурмовикам "Гвардії наступу"
15:53
Суд відхилив аргументи НАБУ у справі Коболєва, фінансові результати держбанків: підсумки тижня для ДП
15:45
відеоПродавчиня на Київщині випхала нападника стусанами за двері крамниці
15:31
В ОП відповіли Медведєву: Україна може звільняти Крим будь-якими інструментами
15:20
Ситуація в Одесі: Прем'єр створив цілодобовий урядовий штаб, до міста направили генератори
15:10
відеоКухар, який збиває "Шахеди", розповів про життя на лінії фронту
14:59
фото"Кришування" борделів у Києві: арештували одного з керівників Департаменту міграційної поліції
14:47
Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ
14:32
Суд дозволив Meta придбати VR-фірму Within, не знайшовши ознак можливого монополізму
Усі новини...