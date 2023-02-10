Посол ЄС побачив зв’язок між ракетною атакою РФ і візитом Зеленського до столиць Європи

Масовані удари РФ по території України у п'ятницю вранці можуть бути реакцією на успішну поїздку президента Володимира Зеленського до низки європейських столиць.

Так вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

"Масовані авіаудари по всій Україні з самого ранку. Ніби реакція на дуже успішні візити Володимира Зеленського до європейських столиць протягом останніх днів, де його приймали як члена сім'ї. Як і у випадку з попередніми подібними ударами, немає жодного шансу зламати рішучість українців" - зазначив Маасікас у своєму Twitter.

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Нагадаємо, під час ракетного обстрілу РФ 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії.

Під час ракетного удару у січні уламки ракети на територію Молдови впали вже втретє.