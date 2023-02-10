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США хочуть відновити надсекретні програми спостереження в Україні - WP

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 16:21

Пентагон закликає Конгрес США відновити фінансування двох надсекретних програм в Україні, призупинених напередодні російського вторгнення минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на чинних і колишніх американських чиновників.

У разі схвалення цей крок дозволить американським силам спеціальних операцій наймати українських оперативників для спостереження за пересуванням російських військових і протидії дезінформації.

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Рішення навряд чи буде прийнято до осені. Представники оборонного відомства готують пропозицію для розгляду законодавцями в найближчі місяці, коли розпочнеться робота над законопроєктом про політику і фінансування Пентагону на наступний рік.

У разі успіху ці програми можуть відновитися вже у 2024 році, хоча залишається незрозумілим, чи дозволить адміністрація Байдена повернути американських спецпризначенців в Україну чи військові намагатимуться зробити це з сусідньої країни.

Відомо, що жоден американський військовий не діяв в Україні з початку війни, окрім невеликої кількості військовослужбовців, відряджених до посольства США в Києві.

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Американські спецпризначенці, використовуючи подібний орган фінансування, протягом багатьох років платили окремим іноземним військовим і воєнізованим підрозділам на Близькому Сході, в Азії та Африці, використовуючи їх як "сурогатів" у контртерористичних операціях проти Аль-Каїди, "Ісламської держави" та їхніх поплічників.

Новіші сурогатні програми, такі як ті, що використовувалися в Україні, вважаються формою "іррегулярної війни". Вони призначені для використання проти супротивників, таких як Росія і Китай, з якими Сполучені Штати перебувають у стані конкуренції, а не відкритого конфлікту.

Нагадаємо, група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала "Резолюцію про втому від України", в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу Києву та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою.

Також трампісти стверджують, що підтримкою України США ненавмисно докладаються до зростання жертв серед цивільного населення, яких, за американськими оцінками, вже 40 тисяч.

Теми: СШАрозвідка
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