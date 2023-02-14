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США не готові постачати Україні ATACMS через брак запасів – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 05:23
Система ATACMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY MAGES

У США не вистачає запасів далекобійних ракет, а тому Штати не готові надавати Україні системи ATACMS.

Джерело: видання Politico з посиланням на чотири поінформовані джерела

Деталі: Видання пише, що у ході останніх зустрічей офіційні особи США повідомили представникам Києва, що у Пентагону немає достатніх запасів тактичних ракетних систем, а передача ATACMS зменшить запаси та зашкодить бойовій готовності армії США до відбиття потенційних загроз.

Крім того, зазначає Politico, у США занепокоєні, що Україна може використовувати американські далекобійні ракети для ударів вглиб російської території, що може бути сприйнято Москвою як перехід "червоної лінії".

"Ми завжди враховуємо власні запаси, забезпечуючи Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Існують інші шляхи надання Україні можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях", – сказав виданню високопоставлений чиновник Пентагону.

За інформацією іншого співрозмовника, Київ розглядає ідею отримання дозволу на купівлю ATACMS у країни-союзника за кошти, надані США. Системи ATACMS є на озброєнні у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччині, Катару і Бахрейну.

Ще один співрозмовник повідомив Politico, що у наступному пакеті допомоги США не буде літаків F-16 і ракет ATACMS, а допомога включатиме боєприпаси, ракети ППО та запасні частини до військової техніки.

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Теми: СШАУкраїназброя
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