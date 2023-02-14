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НАТО розробляє інструкції на випадок участі країн у високоінтенсивному конфлікті - Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 15:22

Країни НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності у разі застосування Статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті.

Про це повідомило у вівторок агентство Bloomberg, пише "Європейськ правда".

Згідно з публікацією, міністри оборони країн НАТО на засідання у Брюсселі цього тижня підпишуть нові політичні керівні принципи, в яких будуть викладені інвестиційні вимоги до підготовки членів Альянсу до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності. 

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За словами джерел, знайомих із цим питанням, у секретному документі будуть сплановані шляхи для одночасної участі держав НАТО у конфлікті високої інтенсивності, так званому конфлікті за статтею 5, у якому союзникам доведеться захищати один одного, а також на випадок військових подій за межами дії статті 5. 

Стаття 5 - це положення НАТО про взаємну оборону, що передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, членам Альянсу буде запропоновано переорієнтувати інвестиції на сили і засоби, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі війська, а також більш потужна протиповітряна і протиракетна оборона. 

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У документі також буде наголошено на необхідності збільшення інвестицій в цифрову модернізацію і на необхідності комплексного використання даних, отриманих від збройних сил. 

Після ухвалення керівних принципів військове командування НАТО протягом наступних місяців детально розробить вимоги для кожного члена Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України мають у 2023 році загалом надати 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.

Раніше генеральний секретар НАТО пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

Теми: НАТОвійна
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