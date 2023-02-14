Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО розробляє інструкції на випадок участі країн у високоінтенсивному конфлікті - Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 16:22

Країни НАТО розробляють інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності у разі застосування Статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті.

Про це повідомило у вівторок агентство Bloomberg, пише "Європейськ правда".

Згідно з публікацією, міністри оборони країн НАТО на засідання у Брюсселі цього тижня підпишуть нові політичні керівні принципи, в яких будуть викладені інвестиційні вимоги до підготовки членів Альянсу до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності. 

За словами джерел, знайомих із цим питанням, у секретному документі будуть сплановані шляхи для одночасної участі держав НАТО у конфлікті високої інтенсивності, так званому конфлікті за статтею 5, у якому союзникам доведеться захищати один одного, а також на випадок військових подій за межами дії статті 5. 

Стаття 5 - це положення НАТО про взаємну оборону, що передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, членам Альянсу буде запропоновано переорієнтувати інвестиції на сили і засоби, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі війська, а також більш потужна протиповітряна і протиракетна оборона. 

У документі також буде наголошено на необхідності збільшення інвестицій в цифрову модернізацію і на необхідності комплексного використання даних, отриманих від збройних сил. 

ВІДЕО ДНЯ

Після ухвалення керівних принципів військове командування НАТО протягом наступних місяців детально розробить вимоги для кожного члена Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України мають у 2023 році загалом надати 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.

Раніше генеральний секретар НАТО пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

Читайте УП В Google News

Теми: НАТОвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але "розслаблятися не варто" – Укренерго

Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією

Парламент Молдови затвердив новий уряд

Вів підривну діяльність: настоятель "Казанської" парафії УПЦ МП проведе 7 років за ґратами

Парламент Словаччини визнав російський режим терористичним, а РФ – спонсором тероризму

фотоНа території Молдови вчетверте знайшли фрагмент ракети після ударів РФ

Усі новини...
НАТО
Союзники України кажуть, що винищувачі – не в пріоритеті, є потреба в боєприпасах і ППО - ЗМІ
Німеччина закликала погодити вступ Фінляндії і Швеції в НАТО без зволікань
Генсек НАТО: Інциденти з аеростатами – наслідки шпигунських дій Китаю і Росії
Останні новини
17:55
У Росії заявили про обмін полонених: повернули собі 101 вояка
17:43
Скільки коштують телемарафони "Єдині новини" та "FreeДом" і програми на "Дом" – DOZORRO
17:38
Шольц і Байден зустрінуться в Білому домі, обговорять підтримку України
17:37
У Києві в п'ятницю будуть проводити заміри електроспоживання: чи вимикатимуть світло
17:35
Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України - ЗМІ
17:18
Найгірше в ситуації з електроенергією позаду, але "розслаблятися не варто" – Укренерго
17:06
У Львові американські хірурги безкоштовно лікуватимуть українців з травмами від війни
17:00
У січні видатки держбюджету становили майже 184 мільярди
16:57
Данілов: Українці розвалили СРСР, те саме буде й з Росією
16:51
Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для низки проєктів
Усі новини...