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Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки наступу – FT

"Європейська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 22:38

Дані західної розвідки вказують на те, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною, що свідчить про те, що Москва готується задіяти свої літаки і вертольоти у війні для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За словами західних офіційних осіб, страх перед насуванням повітряної війни в Україні спонукав союзників до пріоритетного постачання засобів протиповітряної оборони і артилерійських боєприпасів Києву, щоб відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.

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За словами двох посадовців, розвіддані, якими обмінюються союзники по НАТО, свідчать, що Росія накопичує літаки і вертольоти поблизу кордону з Україною.

Під час зустрічей з країнами-членами Альянсу, які підтримують Україну, у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на загрозі, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії.

"Він дуже чітко дав зрозуміти, що у нас є короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації США.

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"Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити ... їм потрібно мати якомога більше засобів протиповітряної оборони і якомога більше боєприпасів", - додав чиновник.

З перших тижнів війни Росія економно використовувала свої значні військово-повітряні сили, покладаючись на ракети дальнього радіусу дії, артилерію і сухопутні війська.

Західні аналітики припускали, що це могло статися через побоювання Москви, що українські системи протиповітряної оборони становлять загрозу для російських літаків, або через те, що її флот перебуває в поганому стані.

Але оцінки розвідки вказують на те, що російські військово-повітряні сили "насправді досить добре збереглися", сказав високопоставлений дипломат НАТО.

"Понад 80 відсотків, напевно, безпечні і доступні... Тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону за допомогою атак", - сказав дипломат.

За даними видання, США оголосять про черговий пакет допомоги наприкінці цього тижня, який в основному включатиме засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО пояснював, що в Альянсі ведеться обговорення надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись.

Глава Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у нього немає ніяких новин щодо постачання Україні бойових літаків.

Теми: РосіявійнаППОзброя
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