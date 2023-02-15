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Британська розвідка заявила про проблеми з воєнно-промисловим виробництвом РФ

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 09:16
Президент Росії Володимир Путін відвідує "Уралвагонзавод". Фото з сайту Кремля

Британська розвідка стверджує, що виробництво зброї і обладнання в РФ не відповідає потребам військово-політичного керівництва у ресурсах для ведення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві проаналізували заяви вищого керівництва РФ з цього приводу.

Так, 9 лютого 2023 року заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав збільшити виробництво танків у Росії під час відвідування Омського заводу транспортного машинобудування.

Це послідувало за кількома публічними коментарями президента Путіна, який закликав оборонну промисловість краще підтримувати "спеціальну військову операцію".

На телевізійній зустрічі 12 січня 2023 року Путін звинуватив Дениса Мантурова, віцепрем'єр-міністра, відповідального за оборонну промисловість, у "валянні дурня"; це був один з найсильніших публічних випадів президента з часу вторгнення.

"Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво держави стає критично слабким місцем, що посилюється стратегічними та оперативними прорахунками, пов'язаними з вторгненням в Україну", – йдеться в огляді.

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"Виробництво майже напевно не відповідає потребам Міністерства оборони Росії у ресурсах для проведення кампанії в Україні та відновлення своїх довгострокових оборонних потреб", – вважає британська розвідка.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки РФ прагне звести нанівець успіхи, досягнуті ЗСУ у вересні-листопаді, і її війська отримують накази наступати на більшості напрямків.

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Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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