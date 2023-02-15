До переговорів Києва і Кремля залучили нових людей, але про мир не йдеться – росЗМІ

Російський бізнесмен Роман Абрамович на переговорах між делегаціями Росії та України в турецькому Стамбулі 29 березня 2022 року. Фото Getty Images

З березня 2022 року переговори між Москвою і Києвом зведені до обміну полоненими і рідкісних неформальних контактів, у них бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович, але віднедавна до процесу комунікації України і Росії долучилися й інші несподівані персонажі.

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на джерела

Дослівно "Медуза": "Віднедавна до переговорного процесу підключилася ще одна людина з кола Абрамовича – колишній глава московського департаменту культури Сергій Капков. Наприклад, він нещодавно був у Києві та Стамбулі за дорученням Романа Абрамовича".

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Деталі: Видання нагадує, що з мільярдером Капкова пов'язують давні робочі стосунки: він був заступником Абрамовича, коли той на початку 2000-х був губернатором Чукотки.

Повідомляється, що Абрамович долучив Капкова до діалогу між Києвом і Москвою, оскільки вважає його "притомною людиною", яка до того ж не перебуває під санкціями і може вільно пересуватися світом.

Зокрема, Капкову, як і раніше, відкритий в'їзд в Україну. Також менше року тому Капков на додачу до російського отримав ще й ізраїльське громадянство.

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За словами співрозмовників "Медузи", знайомих із перебігом переговорів, Капков бере участь не тільки в організації обміну полоненими, а й в "окремих галузевих речах". Наприклад, в обговоренні параметрів так званої "зернової угоди".

Повідомляється, що Капков виконує "просту функцію" координації з російською стороною.

За даними видання, коли потрібно зателефонувати міністру оборони Росії Сергію Шойгу або російському диктатору Путіну, то телефонує Абрамович. А коли "вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають" і потрібно зателефонувати якомусь генералу, то це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало.

Повідомляється, що помічники Абрамовича виконують технічні роботи: готують якісь підготовчі документи, аналітику, яка потім має звучати в переговорному процесі.

Також, за даними російського видання, раніше до перемовин Абрамович залучив свого давнього бізнес-партнера, заступника гендиректора ТОВ "Міллхаус" (афілійована Millhouse LLC, належить Абрамовичу й управляє його активами) Давида Давидовича.

На початку війни в переговорному процесі брав участь ще один давній знайомий Абрамовича – голова ради директорів школи управління "Сколково", колишній глава адміністрації президента РФ (у 1999-2003 роках) Олександр Волошин.

Він нібито спілкувався з українською владою тільки телефоном. Зокрема, він нібито телефонував лідеру фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який входив до офіційної переговорної групи з боку України.

Ще одним учасником переговорного процесу був російсько-український кінопродюсер Олександр Роднянський, якого з Абрамовичем пов'язує багаторічна дружба. В інтерв'ю у січні 2023 року Роднянський розповів, що в день повномасштабного російського вторгнення йому подзвонив глава Офісу президента України Андрій Єрмак і запропонував зв'язати їх з Абрамовичем, намагаючись "якось привести до мирного швидкого рішення".

Видання зазначає, що в керівництві України цієї інформації не підтвердили.

Повідомляється, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати роль Капкова, Давидовича, Волошина і Роднянського в переговорах. Також на момент публікації на запитання видання не відповіли Капков і представники Абрамовича.

За даними співрозмовників "Медузи", Абрамович досі зберігає неформальні контакти з представниками обох сторін і "віддає весь свій час питанням, пов'язаним з обмінами".

Але водночас джерела зазначають, що після Бучі весь переговорний процес зводиться лише до обговорення обмінів і окремих питань на кшталт зернової угоди, а в переговорному процесі у 2023 році "немає політичної складової" і про повноцінне мирне врегулювання не йдеться.