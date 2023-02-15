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Винищувачі США перехопили чотири російських військових літаки поблизу Аляски

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 11:27

Винищувачі США здійснили перехоплення чотирьох російських військових літаків, включно з Ту-95, у зоні ідентифікації ППО поблизу Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 14 січня заявили у NORAD – Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки. 

Перехоплення відбулося 13 грудня. Серед російських літаків були стратегічний бомбардувальник Ту-95 і винищувачі Су-35. NORAD підняло для перехоплення два F-16, їх супроводжували також два F-35A, один E-3 Sentry і два заправники RC-135 Stratotanker.

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"Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі, не заходячи у суверенний повітряний простір США чи Канади. Така діяльність РФ у цій зоні стається регулярно і це не розцінюється як загроза чи провокація. NORAD очікувало цих дій російської сторони і було готове до перехоплення", - зазначають у заяві.

У ній додають також, що інцидент ніяк не пов’язаний з неідентифікованими об’єктами, які збили над Північною Америкою в останні тижні. 

В останнє десятиліття NORAD здійснював в середньому сім перехоплень російських військових літаків за рік. 

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Теми: США
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