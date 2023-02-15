Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів

"Європейська правда"Середа, 15 лютого 2023, 13:21
Швейцарія відмовилася від конфіскації російських активів
Getty Images

Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації російських активів через те, що це нібито порушує конституцію і підриває існуючий правопорядок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у поясненні Федеральної ради Швейцарії.

Як зазначається, на тлі міжнародних дискусій та кількох парламентських запитів Федеральна рада звернулася до адміністрації з проханням вивчити правову ситуацію щодо активів, які наразі заморожені у Швейцарії в результаті санкцій проти Росії. Внутрішня робоча група, очолювана федеральним офісом юстиції, поінформувала Федеральну раду про свої висновки.

Реклама:

"Робоча група, що представляла Державний секретаріат з економічних питань (SECO), Державний секретаріат з міжнародних фінансів (SIF) і Директорат міжнародного права (DIL) під керівництвом федерального офісу юстиції, дійшла висновку, що експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії" - йдеться у поясненні.

Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів центрального банку Росії та інших державних активів та запровадження більш жорстких кримінальних покарань за порушення санкцій.

"Швейцарія уважно стежить за цими пропозиціями і висловлює свою думку в ході дискусій. Відповідні відомства регулярно інформуватимуть Федеральну раду про міжнародний розвиток подій у цій сфері" - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

"Незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, Федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримку України" - додали також у швейцарському уряді.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.

Теми: ШвейцаріяРосіягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха
Швейцарія відкинула закиди в недостатньому виконанні санкцій проти Росії
Швейцарський банк Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у РФ, про закриття рахунків
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: