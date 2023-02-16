США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії до 24 лютого – Нуланд

Сполучені Штати разом з партнерами у Групі семи готують новий масштабний пакет санкцій, який планується оголосити до річниці вторгнення РФ в Україну.

Про це під час телефонного брифінгу з журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмежень у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості тощо", - сказала Нуланд.

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Крім того, готуються індивідуальні покарання для осіб, які причетні або докладають безпосередніх зусиль на підтримку війни проти України.

Нуланд додала, що санкції також можуть бути оголошені проти інших країн, які допомагають РФ обходити введені раніше обмеження у різні способи. Йдеться, зокрема, про схеми поставок до Росії із третіх країн ноутбуків, холодильників, іншої побутової техніки з електронними компонентами, які можна використовувати для воєнної машини РФ.

"Ми збираємося також розширити наш експортний контроль, щоб охопити країни, які допомагають Росії. Ми публічно говорили про Іран, КНДР, Китай. Але також є інші країни, які використовуються для обходу санкцій", - додала вона.

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Нагадаємо, Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на російський ядерний сектор або його представників у наступному пакеті санкцій.