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Прем’єр Британії виступив за розширені можливості натівського стандарту для України

"Європейська правда"Субота, 18 лютого 2023, 16:22
Ріші Сунак і Володимир Зеленський, фото ОП

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак виступив за створення для України розширених можливостей натівського стандарту, які мають дати їй захист до того, як вона стане членом Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми потребуємо військової стратегії для вирішальної переваги України на полі бою, щоб виграти війну, і політичної стратегії, щоб досягти миру" - сказав Сунак.

Він зазначив, що для того, щоб виграти війну, Україна потребує більше артилерії, броньованих машин і систем ППО. Тому, за його словами, зараз настав час подвоїти військову підтримку.

За його словами, коли Путін почав війну, то розраховував на зменшення підтримки Заходом України, зараз він теж на це розраховує.

"Ми довели, що він помилився. І доведемо це ще раз" - сказав Сунак.

За його словами, в найближчі місяці союзники поставлять Україні більше обладнання, ніж було поставлено за весь 2022 рік.

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"Для того, щоб досягти миру, нам також потрібно буде відновити міжнародний порядок, від якого залежить наша колективна безпека" - продовжив він.

За його словами, передусім йдеться про міжнародне право, і весь світ має притягнути РФ до відповідальності.

Він також наголосив, що договори часів після холодної війни не спрацювали щодо України.

"Тому нам потрібні нові рамки для довготривалої безпеки. Від Грузії до Молдови РФ чинила порушення за порушенням щодо країн, не охоплених колективною безпекою НАТО і відповідь на це міжнародної спільноти не була достатньо сильною" - заявив Сунак.

Він згадав слова генсека НАТО, що Україна стане членом Альянсу.

"Але до того, як це станеться нам потрібно зробити більше для підвищення довгострокової безпеки України. Ми повинні дати їм розширені можливості натівського стандарту, які потрібнї їм на майбутнє. І ми повинні продемонструвати, що ми залишимось на їхньому боці у захисті їхньої країни. Україна потребує і заслуговує на гарантії такої підтримки" - заявив прем’єр Британії.

Він зазначив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі друзі України мають зібратися, щоб почати вибудовувати такі довгострокові гарантії.

"Нашою метою має бути створення у Вільнюсі нової хартії з метою захисту України від майбутньої російської агресії" - наголосив Сунак.

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Теми: Велика БританіяСунакНАТО
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