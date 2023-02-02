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Ракетний удар по Краматорську: 2 загиблих, 8 госпіталізовано

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 01:55
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську. Фото очевидця, надане УП

Внаслідок ракетного удару ввечері 1 лютого по житловому сектору Краматорська Донецької області 2 людини загинули, 21 – постраждала. У результаті обстрілу пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, один із них зруйновано.

Джерела: пресслужба поліції Донецької області у Facebook, Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Дослівно: "Війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К". Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, з них один повністю зруйновано. Попередньо відомо про 3 загиблих цивільних мешканців і 20 поранених. Під завалами можуть залишатися люди".

Наслідки ракетного удару по житловому сектору Краматорська
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську
Фото очевидця, надане УП

Деталі: У поліції повідомили, що наразі триває пошуково-рятувальна операція.

 
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

 
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

Последствия ракетного удара по жилому сектору Краматорска
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

ВІДЕО ДНЯ

На місці ракетного удару працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи, загалом – понад 100 поліцейських.

Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку.

 
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

 
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

 
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

 
Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Краматорську

Фото: поліція Донецької області

Доповнено о 02:20. За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під завалами будинку у Краматорську можуть перебувати ще щонайменше дві людини. 

Російська ракета зруйнувала житловий будинок у самому центрі міста, повідомив він у Telegram.

Доповнено о 03:15. У ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованого будинку вдалося врятувати 2 людини, загальна кількість травмованих осіб – 21, загиблих – 3.

"У м. Краматорськ внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду.

Станом на 01:00 2 лютого підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 21 особу, з них 8 осіб госпіталізовано", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Доповнено о 06:20. За словами Кириленка, внаслідок повітряної атаки росіян на Краматорськ загинули дві людини, третя людина, про яку повідомлялося як про загиблу, вдалося реанімувати.

"В Краматорську загинули не три, а дві людини. Одну людину вдалось реанімувати і відправити на лікування в Дніпро. Кількість постраждалих - 21 людина, 8 людей поранено, двоє з них в тяжкому стані і транспортовані до Дніпропетровської області, де їм провели стабілізуючі операції", – повідомив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання ракети росіян у житловий будинок Краматорська є двоє загиблих і вісім поранених.

Теми: Краматорськракетний удар
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