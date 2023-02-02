Фінляндія спростить юридичну процедуру зміни статі

Парламент Фінляндії в середу ухвалив поправки до законодавства, які, як очікується, значно спростять процедуру зміни юридично визнаної статі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Поправки передбачають, що трансперсони, які досягли 18-річного віку, зможуть юридично змінити свою стать шляхом подання особистої заяви без обов’язкових психіатричного огляду та довідки про стан репродуктивного здоров’я.

Щоб запобігти зловживанням, такі заяви можна буде подавати лише раз на рік.

Також скасовується положення, яке вимагало від трансгендерних людей надати медичну довідку про безпліддя або стерилізацію перед юридичною зміною статі – фактично раніше у Фінляндії ті, хто змінював стать, не міг народити дітей.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін раніше заявляла, що схвалення поправок є пріоритетом останніх двох місяців роботи її уряду, після чого в країні відбудуться вибори. Очікується, що після голосування в парламенті поправки набудуть чинності найближчим часом.

"Ухваливши цей закон, Фінляндія зробила важливий крок на шляху до захисту прав трансгендерних людей, покращення їхнього життя та права на самовизначення", – заявив Матті Піхлаямаа, радник фінського представництва Amnesty International з питань прав ЛГБТ+.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця Іспанія схвалила законодавство, що дозволяє зміну статі за власним бажанням, тоді як британський уряд наклав вето на аналогічний законопроєкт, який законодавці Шотландії ухвалили в грудні.