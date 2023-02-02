Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині 300 окупантів не можуть демобілізуватися, їм не виплачують гроші – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 06:56
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, СКРИНШОТ З ВІДЕО

Близько 300 російських окупантів, які дислокуються у Луганській області, не можуть демобілізуватися після закінчення контракту, при цьому їм не виплачують грошове забезпечення.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 09 січня 2023 року завершились 3-місячні контракти. Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію".

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Луганську росіяни переобладнали у військові шпиталі три цивільні лікарні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабокупаціяЛуганська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні

Турецькі компанії продають РФ американську електроніку, яка потрібна армії ворога – WSJ

Генпрокурор США: конфісковані у російського олігарха кошти підуть на допомогу Україні

Українці активно подають заявки у "Гвардію наступу" – МВС

"Укази підготовлено": Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

Усі новини...
Генштаб
Росія готується до наступу на окремих напрямках – Генштаб
Українські захисники знищили за добу 920 окупантів
Окупанти розгорнули на Луганщині ще один госпіталь для 100 поранених вояк – штаб
Останні новини
04:55
Китай може готувати напад на Тайвань у 2027 році – ЗМІ
03:58
В ISW пояснили, як Росія маніпулює "терористичним рівнем" і війною в Україні
02:58
У Маріуполь і район Росія стягнула 30 тисяч окупантів – радник мера
02:25
Підрив підлітків на "пелюстці" в Ізюмі: у міськраді уточнили деталі та кількість потерпілих
01:45
фото, відеоУ Бєлгородській області РФ – пожежа на заводі
00:45
У Норвегії хочуть продовжити допити екскомандира "Вагнера"
23:44
відеоДжонсон прилетів у США, щоб говорити про допомогу Україні
23:29
інфографікаЯк українські заклади харчування виконують закон про заборону куріння: дані моніторингу
23:22
Кулеба закликав МОК припинити прикривати злочини РФ білими прапорами
23:15
Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів, Боярського і Баскова
Усі новини...