На Луганщині 300 окупантів не можуть демобілізуватися, їм не виплачують гроші – Генштаб

Близько 300 російських окупантів, які дислокуються у Луганській області, не можуть демобілізуватися після закінчення контракту, при цьому їм не виплачують грошове забезпечення.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 09 січня 2023 року завершились 3-місячні контракти. Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію".

Реклама:

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Луганську росіяни переобладнали у військові шпиталі три цивільні лікарні.