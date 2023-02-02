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Росіяни знову ракетами атакували Краматорськ, влучили у поліклініку і житлові будинки

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 14:45
Фото Кириленка

Росіяни у четвер знову завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, в результаті якого постраждали 5 людей. 

Джерело: повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка, очільника Донецької ОВА Павла Кириленка

Пряма мова: "Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!"

Деталі: Кириленко повідомив, що росіяни завдали ще двох ракетних ударів по центру міста. "За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних", - написав він.

Оновлено від 14:36: Кириленко повідомив, що в результаті удару пошкоджено 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. Поранення отримали 5 людей.

Що цьому передувало:

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Теми: КраматорськДонецьк
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