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У Сухопутних військах показали, як працюють "Ловці Шахедів"

Олена РощінаЧетвер, 2 лютого 2023, 12:10
У Сухопутних військах показали, як працюють Ловці Шахедів
Ловець Шахедів і дрон, скриншот

Начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк показав, як працюють "Ловці Шахедів", яких в Україні вже шість.

Джерело: Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "В Україну надійшли шість систем протидії ворожим безпілотникам. Це – найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США". 

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Деталі: Павлюк виклав відео, як працює система протидії ворожим безпілотникам, відома як  "Ловець Шахедів".

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Цьому передувало: 27 січня віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна закупила 6 систем протидії безпілотникам. Fortem DroneHunter F700 – автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, який летить понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

За словами Федорова, "Ловці Шахедів" вже захищають енергетичні об‘єкти України від російських дронів.  

Такі ж комплекси радарів і засобів глушіння сигналу захищають стратегічні обʼєкти США.

Теми: Шахедбезпілотникизброя
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