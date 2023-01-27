"Ловці шахедів" уже захищають енергетичні об‘єкти України – Федоров

Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що "Ловці шахедів" вже в Україні і захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів.

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "Ловці шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів...

Реклама:

Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.

Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.

Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Федоров також опублікував відео навчань операторів на полігоні.