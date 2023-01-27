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"Ловці шахедів" уже захищають енергетичні об‘єкти України – Федоров

Альона Мазуренко П'ятниця, 27 січня 2023, 14:28
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Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що "Ловці шахедів" вже в Україні і захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів.  

Джерело: Федоров у Telegram

Дослівно: "Ловці шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів...

Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США.

Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони.

Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники".

Деталі: Федоров також опублікував відео навчань операторів на полігоні.

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