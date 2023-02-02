Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ

Міноборони Білорусі оголосило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з Росією.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено".

Деталі: Повідомляється, що продемонстровано "високу злагодженість у роботі штабів", а також "впевнені спільні дії" білоруських і російських льотчиків.

Міноборони Білорусі стверджує, що навчання мало виключно оборонний характер і було спрямоване на забезпечення безпеки РФ і Білорусі.

Що цьому передувало:

В Україні неодноразово оголошували повітряну тривогу через зліт російських винищувачів на території Білорусі. Зокрема, 31 січня тривога лунала тричі.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що зліт винищувачів у Білорусі - це, зокрема, психологічний фактор тиску.