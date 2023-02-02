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Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 15:04
Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ
МІГ-31, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Міноборони Білорусі оголосило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з Росією.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено". 

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Деталі: Повідомляється, що продемонстровано "високу злагодженість у роботі штабів", а також "впевнені спільні дії" білоруських і російських льотчиків.

Міноборони Білорусі стверджує, що навчання мало виключно оборонний характер і було спрямоване на забезпечення безпеки РФ і Білорусі.

Що цьому передувало: 

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Теми: БілорусьРосіяавіа
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