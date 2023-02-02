Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 16:04
МІГ-31, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Міноборони Білорусі оголосило про завершення спільного льотно-тактичного навчання з Росією.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Спільне льотно-тактичне навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації завершено". 

Деталі: Повідомляється, що продемонстровано "високу злагодженість у роботі штабів", а також "впевнені спільні дії" білоруських і російських льотчиків.

Міноборони Білорусі стверджує, що навчання мало виключно оборонний характер і було спрямоване на забезпечення безпеки РФ і Білорусі.

Що цьому передувало: 

  • В Україні неодноразово оголошували повітряну тривогу через зліт російських винищувачів на території Білорусі. Зокрема, 31 січня тривога лунала тричі.
  • У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що зліт винищувачів у Білорусі - це, зокрема, психологічний фактор тиску.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьРосіяавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Усі новини...
Білорусь
У ексдобровольця з Білорусі не прийняли документи на проживання в Україні
Білорусь показала свої "Іскандери"
В Білорусі вимагали у Міжнародного кримінального суду покарати Польщу за підготовку "агресії"
Останні новини
14:59
фото"Кришування" борделів у Києві: арештували одного з керівників Департаменту міграційної поліції
14:47
Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ
14:32
Суд дозволив Meta придбати VR-фірму Within, не знайшовши ознак можливого монополізму
14:21
фотоМіноборони Британії показало, як ЗСУ освоюють управління Challenger 2
14:10
Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
13:48
Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит
13:31
У Німеччині призупиняли рух основною залізницею через бомбу часів Другої світової
13:09
На Львівщині медики врятували пацієнтку з інфарктом, яка звернулася зі скаргами на зубний біль
12:59
фотоПосадовців Адміністрації морпортів викрили на розкраданні майже 100 мільйонів
12:48
За перший тиждень Укрпошта видала 1 мільйон безкоштовних LED-ламп
Усі новини...