Втретє за пів дня по всій Україні оголошували повітряну тривогу

В усіх областях України 31 січня втретє оголошували повітряну тривогу, вона тривали трохи менше пів години.

Джерело: мапа alerts.in.ua, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал".

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Водночас "Беларускі Гаюн" повідомив про посадку в Білорусі радіолокаційного літака та винищувачів супроводу.

Аналітики також наголосили, що 31 січня не було зафіксовано жодного зльоту МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Мачулищі".

Перша тривога по всій Україні у вівторок, за даними УП, оголошувалася через зліт МіГ-31К у Росії.