Експертиза виявила канонічний зв'язок УПЦ МП із РПЦ, протоієрей обурився

Експерти вважають, що Українська православна церква Московського патріархату не розірвала церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою, на що в УПЦ (МП) заявили про незаконність релігієзнавчої експертизи та упередженість експертів.

Джерело: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) і голова юридичного відділу УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов

Деталі: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 31 січня оприлюднила "Висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом".

Згідно з ним, експертна група дійшла таких висновків:

Прийняття нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та Постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку Української православної церкви із Російською православною церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним. УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини з цілим. Відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної Церкви, який би визнавався іншими церквами, а, отже, з точки зору еклезіології та канонічного права, є структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності. Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які би свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами Експертної групи не виявлено.

Експерти наголошують на кількох ключових моментах:

УПЦ керується Грамотою Московського патріарха, якою задекларовано входження УПЦ у систему Вселенського православ’я через Російську православну церкву.

Статут РПЦ містить главу, присвячену Українській православній церкві, що свідчить про те, що РПЦ розглядає УПЦ своїм структурним підрозділом.

У Статуті РПЦ є чіткі вказівки про входження архієреїв УПЦ до складу Помісного та Архієрейського Соборів РПЦ – найвищого керівного органу РПЦ (Московського патріархату). На сайті РПЦ біографії всіх архієреїв УПЦ подані як біографії архієреїв РПЦ.

Уже після ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ рішенням Синоду РПЦ кліриків УПЦ було включено до синодальних органів Московського патріархату.

Найвищі органи церковної влади та управління УПЦ не відреагували на захоплення керівництвом РПЦ низки єпархій УПЦ, а ієрархи, які офіційно перейшли у пряме підпорядкування Московському патріархові, залишаються членами керівних органів УПЦ.

Експерти зазначають, що в УПЦ відсутнє документальне підтвердження виходу представників УПЦ із керівних органів управління РПЦ.

Крім того, УПЦ не вчинила жодних канонічних дій щодо співпраці з іншими Помісними православними церквами, а навпаки ускладнила відносини з тими, які встановили євхаристійне єднання із Православною церквою України (ПЦУ). Зокрема, УПЦ слідом за РПЦ розірвала євхаристійне спілкування із Константинопольською, Олександрійською, Кіпрською та Елладською церквами.

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Зміна статусу УПЦ на незалежність у розумінні автокефалії мала б передбачати: розсилку Мирних грамот предстоятелям інших помісних православних Церков; прохання до всіх помісних Церков визнати новий статус УПЦ; пропозиції щодо моделей співіснування з ПЦУ тощо. Цього не зроблено.

У свою чергу, в УПЦ (яка намагається відмежуватися від РПЦ) заявили, що упереджені експерти "видали бажане за дійсне", а сама експертиза була "незаконною, проведеною з порушенням законодавства та такою, що виходить за межі предмета свого дослідження".

Юридичний відділ УПЦ (МП) висловив недовіру експертам, оскільки вони неодноразово "робили відверто ворожі заяви щодо вірян УПЦ, проявляючи релігійну нетерпимість та ворожість".

Пряма мова Бахова: "Предметом експертного дослідження, відповідно до рішення РНБО, є церковно-канонічний зв’язок з Московським патріархатом у Статуті про управління УПЦ, а не у статуті та сайті РПЦ.

Згідно з уставними документами, Українська православна церква є незалежна і самостійна у своєму управлінні та устрої, її органи управління – Собор і Синод – знаходяться в Києві. Тож дана експертиза абсолютно не відповідає предмету дослідження".

Деталі: Юрист УПЦ (МП) заявив про "втручання у внутрішні справи найбільшої конфесії України, грубу маніпуляцію та намагання зухвало порушити права на свободу віросповідання 12 тисяч релігійних організацій та мільйонів віруючих громадян України".

"У випадку прийняття рішення на підставі цього висновку, ми будемо захищатись усіма законними способами, як на національному, так і на міжнародному рівнях", – пригрозив Бахов.

Цьому передувало: З листопада 2022 року Служба безпеки України здійснила контрдиверсійні заходи по храмах УПЦ, знайшла там проросійську літературу, паспорти РФ, листування з "кураторами із Москви". Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 17 представників УПЦ та наказав здійснити перевірку щодо наявного зв'язку релігійної організації з країною агресором.

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