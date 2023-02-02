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Резніков: Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не битимуть по РФ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 19:03
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не атакуватимуть територію Росії – у ЗСУ вистачає цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: Укрінформ із посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії

Пряма мова: "Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. 

Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами".

Деталі: Резніков додав, що для перемоги Україні необхідно "захопити стратегічну ініціативу".

Зокрема, він закликав партнерів якомога швидше допомогти зі встановленням протиракетної оборони, наголосивши на бажанні отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди, разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

Крім того, Резніков наголосив на потребі в танках і бронетехніці. За його словами, це дозволить створити броньований кулак для прориву російської оборони.

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Він також згадав, що є потреба в збільшенні кількості артилерії та снарядів і зброї, здатної перевершувати і знищувати засоби радіоелектронної боротьби і ППО, які агресор має попри санкції.

Теми: Резніковзброя
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