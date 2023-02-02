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В МВС почали формувати добровольчі штурмові бригади "Гвардія наступу" 

Альона Мазуренко Четвер, 2 лютого 2023, 22:45
фото: Нацполіція

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати штурмові бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Пряма мова: "Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи.

Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони".

Деталі: За словами Клименка, основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

Пряма мова: "В першу чергу – це люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже і в 2022 році. Частина з них поранена. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців".

Людина, яка хоче приєднатися до "Гвардії наступу", може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються.

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Або ж подати анкету через ЦНАП на сайті.

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест.

Клименко зазначив, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.

Пряма мова: "Військові можуть піти на контракт або по мобілізації, це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії. Всі пільги та соціальні гарантії зберігаються, крім того, ми пропонуємо достойну зарплату. Також ми пропонуємо можливість отримати професію в навчальних закладах МВС".

Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім - в складі підрозділу і коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.

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Теми: МВСвійна
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