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СБУ викрила "крота" ФСБ, який хотів потрапити в Нацполіцію

Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 11:36
СБУ викрила крота ФСБ, який хотів потрапити в Нацполіцію
Фото: Служба безпеки України

На Київщині Служба безпеки затримала чоловіка, який за вказівкою російських спецслужб намагався влаштуватися до Національної поліції, щоб шпигувати за підрозділами "Гвардії наступу".

Джерело: Служба безпеки України 

Дослівно: "У результаті спецоперації на Київщині затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції.

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У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України".

Деталі: За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував агент ФСБ.

У поле зору агресора він потрапив через  прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.

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Як зазначають правоохоронці, щоб перевірити зловмисника  ФСБ дала йому "тестове" завдання. 

Чоловік мав розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Також зловмисник мав зібрати для росіян інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ.

Для цього чоловік "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.

 
Фото: СБУ

Також за вказівкою окупантів зловмисник об’їжджав місцевість та фіксував координати "потрібних" об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.

Крім того, він планував передавати ворогу інформацію про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ.

 
Фото: СБУ

За даними СБУ, цю інформацію росіяни хотіли використати для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій.

За співпрацю з ворогом чоловік отримував грошову "винагороду". Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його листування з ФСБ.

 
Фото: СБУ

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Теми: СБУГвардія наступу
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