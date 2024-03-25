СБУ викрила "крота" ФСБ, який хотів потрапити в Нацполіцію
На Київщині Служба безпеки затримала чоловіка, який за вказівкою російських спецслужб намагався влаштуватися до Національної поліції, щоб шпигувати за підрозділами "Гвардії наступу".
Джерело: Служба безпеки України
Дослівно: "У результаті спецоперації на Київщині затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції.
У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України".
Деталі: За даними слідства, затриманим виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував агент ФСБ.
У поле зору агресора він потрапив через прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.
Як зазначають правоохоронці, щоб перевірити зловмисника ФСБ дала йому "тестове" завдання.
Чоловік мав розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Також зловмисник мав зібрати для росіян інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ.
Для цього чоловік "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Встановлено, що її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.
Також за вказівкою окупантів зловмисник об’їжджав місцевість та фіксував координати "потрібних" об’єктів, а потім передавав геолокації російському куратору.
Крім того, він планував передавати ворогу інформацію про особовий склад та переміщення військової техніки ЗСУ.
За даними СБУ, цю інформацію росіяни хотіли використати для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій.
За співпрацю з ворогом чоловік отримував грошову "винагороду". Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його листування з ФСБ.
Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.