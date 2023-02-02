У США вважають, що Україні доведеться відійти від Бахмута і чекати танків – ЗМІ

У США радять українським силам тягнути час, в очікуванні нової зброї. Також доведеться відійти від Бахмута, щоб зібрати ресурси для весняного наступу.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "За словами високопосадовця, США радять українським силам тягнути час, щоб дозволити танкам та іншому озброєнню прибути.

Щоб зібрати ресурси для весняного наступу на півдні, Україні, можливо, також доведеться незабаром вивести свої війська зі східного міста Бахмут, заявили американські та європейські чиновники, присудивши Росії символічну перемогу".

Деталі: Відзначається, що відступ з Бахмута не матиме значного стратегічного впливу на війну.

За словами високопоставленого американського чиновника, українські війська, швидше за все, встановлять оборонні лінії дуже близько до того місця, де зараз проходить лінія фронту.

Очікується, що з Бахмута Росія просуватиметься до Слов'янська і Краматорська: "Її військам навряд чи вдасться захопити всю східну частину Донецької області найближчим часом, зважаючи на величезні розміри території".

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Якщо Україна зосередиться на півдні навесні і влітку, то зможе відкрити можливості навколо Криму, оскільки російські військові будуть відрізані від поставок.

Водночас, Росія може спробувати відтіснити українські сили якомога далі на північ, подалі від Криму.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим найближчим часом.

Проте, якщо Україні вдасться повернути собі територію на півдні в районі Мелітополя і розділити російські кордони між Кримом і сходом країни до кінця літа, Київ створить підгрунтя для кількох важких місяців для Путіна і його військ.

Співрозмовники видання вважають, що війна, ймовірно, затягнеться до 2024 року.

Зокрема, наданого Україні озброєння наразі недостатньо для суттєвого відвоювання території, а більше зброї надійде через кілька місяців.

Враховуючи час, необхідний для доставки, підготовки і побудови ліній постачання, сучасні бойові танки з Європи і США можуть з'явитися на полі бою не раніше весни.

Повідомляють, що РФ також певною мірою вчиться на помилках: "Вона відвела техніку з районів, що знаходяться в межах досяжності далекобійної артилерії, побудувала більше оборонної інфраструктури, такої як загородження і траншеї в північному Криму, і розмістила більше мін. За словами високопосадовця НАТО, вона також використовує коротші логістичні лінії".