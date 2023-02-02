Зеленський відповів, чому підписав закон про посилення відповідальності військових

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Цей закон Зеленський підписав тиждень тому.

Джерело: відповідь на петицію на сайті президента

Дослівно: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни".

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Деталі: Зеленський зазначає, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необгрунтованих втрат особового складу.

Також президент закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

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Зеленський заявив, що поділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

Водночас, він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.

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