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Зеленський відповів, чому підписав закон про посилення відповідальності військових

Альона Мазуренко Четвер, 2 лютого 2023, 23:54
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Цей закон Зеленський підписав тиждень тому.

Джерело: відповідь на петицію на сайті президента

Дослівно: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни".

Деталі: Зеленський зазначає, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необгрунтованих втрат особового складу.

Також президент закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Зеленський заявив, що поділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

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Водночас, він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.

Нагадаємо: 

  • 24 січня Зеленський підписав скандальний законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.
  • Законопроєкт 8271 був проголосований у ВР 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім "Голосу".
  • Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо "виключення можливості призначення більш м'якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням".
  • Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.
  • Закон пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.
  • Петиція з проханням до президента ветувати законопроєкт була опублікована 15 грудня і набрала за добу понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.

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Теми: Зеленськийпетиціявійна
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