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Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 00:06
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.

Джерело: сайт Ради

Деталі: Цей закон підтримував головнокомандувач Валерій Залужний попри критику правозахисників, частини суспільства та петицію на сайті президента про накладання на нього вето.

Станом на 24 січня законопроєкт повернуто з підписам президента.

Законопроєкт 8271 був проголосований у ВР 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім "Голосу".

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо "виключення можливості призначення більш м'якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням".

Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

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Закон пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Як пише ЧЕСНО, законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

"Тепер судді не будуть враховувати всі обставини справи, коли виносять вирок у справах про військові злочини. Тепер судова практика буде одностайна – усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння, і тим, хто за станом здоров'я дійсно не зміг вчасно прибути на службу", - зазначила аналітик руху ЧЕСНО Вікторія Олійник.

Петиція з проханням до президента ветувати законопроєкт була опублікована 15 грудня і набрала за добу понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.

Слухайте також епізод подкасту "Кляті питання" про те, в чому проблема законопроєкту про посилення покарання військовослужбовців: 

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
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Теми: Зеленськийвійназаконодавство
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