Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон марнує час на переговорах з Росією - Зеленський

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 лютого 2023, 09:18
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його французький колега Еммануель Макрон марнує час, розглядаючи будь-який діалог з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Зеленський прокоментував заяву Макрона про те, що Росію слід "перемогти, але не розгромити", і що конфлікт в Україні потрібно вирішувати шляхом переговорів.

"Це буде марний діалог. Насправді Макрон марнує свій час. Я дійшов висновку, що ми не здатні змінити ставлення Росії", - сказав Зеленський.

У п'ятницю Макрон на Мюнхенській безпековій конференції закликав союзників посилити військову підтримку України.

Він також сказав, що не вірить в те, що зміна режиму якимось чином виправить ситуацію в Росії.

Зеленський та Макрон у неділю ввечері провели телефонну розмову, український лідер повідомив, що обговорювалися заходи щодо реалізації "формули миру".

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЗеленськийМакронПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоВ десяти містах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу: в МНС РФ заявили про злам

Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN

Італія підтримує "формулу миру" і зближення України з НАТО і ЄС – декларація

оновлено від 20.35Італія передає Україні системи ППО SAMP/T, Spada і Skyguard

Зеленський відповів Берлусконі: Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна

відеоБайден у Польщі: Росія ніколи не переможе Україну

Усі новини...
Зеленський
Байден заявив у Києві, що загарбницька війна Путіна йде до поразки
Зеленський: Переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати матимуть вплив на полі бою
Байден у Києві: Українці проявили себе, нам допомогли осягнути значення демократії
Останні новини
09:38
Хакери зламали систему листування російського Міжнародного інвестбанку в Будапешті
09:37
Медведєв: Росія зникне, якщо програє війну
09:26
Іран у відповідь на санкції ЄС запровадив свої, у тому числі проти міністрів і депутатів
09:13
Британська розвідка розповіла, що думає про промову Путіна до Федеральних зборів
09:09
По всій Україні – повітряна тривога, в Білорусі в повітрі МіГ
09:03
відеоВ десяти містах Росії по радіо оголосили повітряну тривогу: в МНС РФ заявили про злам
08:50
Країни Балтії та Польща пропонують спростити введення санкцій проти родичів олігархів РФ
08:39
На Донеччині росіяни за добу вбили одного мирного мешканця і одного поранили – ОВА
08:27
Путін скасував свій указ, який передбачав зближення з ЄС і США та повагу суверенітету Молдови
08:12
Захисники вже вбили більше 145 тис. окупантів, за добу знищено 620 загарбників
Усі новини...