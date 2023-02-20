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Росіяни знову обстріляли Антонівку: загинули працівник лікарні з дружиною

Євген КізіловПонеділок, 20 лютого 2023, 17:06
Росіяни знову обстріляли Антонівку: загинули працівник лікарні з дружиною
GETTY IMAGES

Російськи загарбники обстріляли снарядами селище Антонівка на Херсонщині. Внаслідок удару загинули працівник дитячої обласної клінічної лікарні та його дружина.

Джерело: Херсонська облдержадміністрація у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, снаряд розірвався у місці, поруч з яким перебували місцеві мешканці, чоловік та дружина.

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Вони дістали мінно-вибухову травму та загинули на місці.

Теми: Херсонська областьобстрілжертви
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