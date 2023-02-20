Росіяни знову обстріляли Антонівку: загинули працівник лікарні з дружиною

Російськи загарбники обстріляли снарядами селище Антонівка на Херсонщині. Внаслідок удару загинули працівник дитячої обласної клінічної лікарні та його дружина.

Джерело: Херсонська облдержадміністрація у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, снаряд розірвався у місці, поруч з яким перебували місцеві мешканці, чоловік та дружина.

Вони дістали мінно-вибухову травму та загинули на місці.