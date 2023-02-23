Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро

Франція витратила на прийом та підтримку українців, які опинилися там через війну, вже близько 500 млн євро.

Як повідомляє Le Figaro, такі цифри озвучили у Міністерстві внутрішніх справ.

У відомстві зауважили, що напад Росії на Україну спровокував найбільшу для Європи хвилю біженців з часів Другої світової війни.

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За період з 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року у Франції прийняли понад 100 тисяч українців, з яких 80% - жінки.

Витрати на прийом та підтримку цих людей складають 490 млн євро, левову частку витрат складає щомісячна соцдопомога (260 млн), компенсації готелям та перевізникам, або оплата за розміщення в санаторіях складає решту суми.

Майже 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах небайдужі французи.

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У відомстві не уточнили, скільки з цих 100 тисяч українців досі залишаються у Франції, а скільки повернулися додому після стабілізації лінії фронту. Станом на кінець 22 року у Франції були зареєстровані майже 66 тисяч переміщених українців.

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