Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція за рік великої війни витратила на прийом українців майже пів мільярда євро

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 10:03
скриншот

Франція витратила на прийом та підтримку українців, які опинилися там через війну, вже близько 500 млн євро.

Як повідомляє Le Figaro, такі цифри озвучили у Міністерстві внутрішніх справ.

У відомстві зауважили, що напад Росії на Україну спровокував найбільшу для Європи хвилю біженців з часів Другої світової війни.

За період з 10 березня 2022 року до 30 січня 2023 року у Франції прийняли понад 100 тисяч українців, з яких 80% - жінки. 

Витрати на прийом та підтримку цих людей складають 490 млн євро, левову частку витрат складає щомісячна соцдопомога (260 млн), компенсації готелям та перевізникам, або оплата за розміщення в санаторіях складає решту суми. 

Майже 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах небайдужі французи.

У відомстві не уточнили, скільки з цих 100 тисяч українців досі залишаються у Франції, а скільки повернулися додому після стабілізації лінії фронту. Станом на кінець 22 року у Франції були зареєстровані майже 66 тисяч переміщених українців.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Рятівні біженці: що думають у державах ЄС про приплив робочої сили з України

Теми: ФранціяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні

ISW пояснив, чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення Росії в Україну

Зараз Україні "не потрібні F-16" – Байден

Євросоюз таки схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки

Усі новини...
Франція
Франція попередила про посуху після найсухішої зими з 1959 року
Україна сподівається на візит Макрона в березні – посол
Макрон: заяви РФ про економічні успіхи – це пропаганда
Останні новини
10:26
відеоУ Маріуполі вибухнув склад БК – Андрющенко
10:13
Як безкоштовно отримати ліки від хвороби Паркінсона – пояснення НСЗУ
10:02
Лукашенко наступного тижня їде з офіційним візитом до Китаю
09:43
Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка
09:24
Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні
08:55
Росіяни втратили роту вояк, без успіху штурмуючи Кремінський напрямок – ОВА
08:38
Нові санкції проти Росії погодили після компромісу з Польщею - ЗМІ
08:24
Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем
07:50
фотоРосіяни вдарили по Нікополю і Марганцю: є значні руйнування, побиті десятки будинків
07:35
Іран постачав РФ боєприпаси, росіяни у відповідь можуть передати винищувачі – Білий дім
Усі новини...