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Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ у річницю вторгнення

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 07:40
Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ у річницю вторгнення
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Уряд Австралії оголосив про нові санкції проти Росії в річницю військового вторгнення в Україну та новий пакет військової допомоги.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду.

Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції і заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб.

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До числа об'єктів нових санкцій увійшли російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, трудові ресурси, міграцію та охорону здоров'я.

Під санкції потрапили концерн "Калашников", один із найбільших російських виробників зброї, розробник підводних човнів "Адміралтейські верфі", авіаційна компанія "Туполєв", ракетне конструкторське бюро імені академіка В.П. Макєєва і Курганмашзавод.

Уряд Австралії також оголосив, що надасть Україні додаткові безпілотні авіаційні системи. Ці системи забезпечують розвідку, спостереження та рекогносцировку поля бою для українських збройних сил.

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Крім того, сьогодні у Великій Британії перша ротація з близько 200 українських новобранців закінчить військову підготовку за підтримки військовослужбовців Сил оборони Австралії.

Уряд Нової Зеландії оголосив про санкції щодо 87 російських громадян.

"Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій", - ідеться в заяві глави новозеландського МЗС Нанаї Махути.

До цієї групи входять політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна. До неї також входять члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися узаконити напад на суверенітет України шляхом проведення фіктивних референдумів у незаконно анексованих регіонах України.

Нагадаємо, Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний 10-й пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Теми: Австраліясанкції
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