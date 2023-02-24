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Данія у майбутньому може розглянути надання Україні винищувачів разом із союзниками

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 11:17

Данія у майбутньому може розглянути надання Україні винищувачів, але разом із союзниками та в довгостроковій перспективі.

Як повідомляє DR, про це сказав міністр оборони Троель Лунд Поулсен, пише "Європейська правда".

Він визнав, що рано чи пізно питання винищувачів може обговорюватися, але підкреслив, що ніяких рішень ще не приймали і йдеться про віддалену перспективу.

"Не хочу заперечувати, що у певний момент може стати необхідно розлядати надання винищувачів… Я готовий розглядати можливості, залежно від подальшої ситуації в Україні. Проте тут і зараз я не можу оголошувати, що ми збираємося зробити внесок з боку Данії. Це речі, які потрібно дуже добре підготувати", - зазначив Поулсен.

Він нагадав, що паралельно з головним рішенням – про надання винищувачів – потрібно буде подбати також про навчання українських пілотів, забезпечення технічного обслуговування цих платформ тощо.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен висловив очікування, що "вільний світ" надасть Україні винищувачі.  

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Теми: Даніяавіа
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