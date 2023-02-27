Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6: зруйновані понад 20 будівель, є загиблі

"Європейська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 13:19
getty images

У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинула щонайменш одна людина.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Поштовхи сталися о 12:04 у понеділок 27 лютого, епіцентр розташовувався в районі Єшилютр. 

 

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.

На цей час відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

 

Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах вже перевищила 50 тисяч осіб.

Внаслідок повторного сильного землетрусу 20 лютого у тих же районах загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 25 лютого стався ще один значний землетрус, але, наскільки відомо, без постраждалих. 

ВІДЕО ДНЯ

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. Під слідством перебувають вже понад 600 осіб. 

Читайте також на цю тему: Корупція вбиває. Як забудовники і влада помножили кількість жертв землетрусу в Туреччині.

Теми: Туреччиназемлетрусжертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Росія передає Китаю тонни урану, ймовірно, для запуску реактора CFR-600 – Bloomberg

відеоУ Києві затримали власників каналів "Редан", які планували масову бійку на Дарниці

Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці

відеоВ окупованій Кадіївці вибух на заводі, де росіяни зберігали БК – Гайдай

ФБР заявило, що пандемію COVID-19 ймовірно спричинив витік з лабораторії в Китаї

Усі новини...
Туреччина
У Туреччині стався новий землетрус магнітудою більше 5
Ердоган поговорив із Путіним після Зеленського
Ердоган після землетрусів схиляється до проведення виборів у червні - джерела
Останні новини
17:53
Апеляція ВАКС призначила Коболєву заставу у майже 230 мільйонів
17:51
В окупованому Мелітополі "бавовна" на аеродромі, в Пологах теж неспокійно – мер
17:43
У Києві перейменували музей Пушкіна
17:38
"Укртрансгаз" пройшов попередню сертифікацію за європейськими правилами
17:36
Клименко розповів, коли озвучать результати слідства щодо падіння вертольота МВС у Броварах
17:24
У МОН назвали заробітну плату Шкарлета
17:10
Мінфін погасив 1-річні військові облігації на понад 27 мільярдів
16:55
Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT
16:50
"Нафтогаз" за рік отримав збитків майже на 40 мільярдів: у компанії назвали причину
16:49
фотоВ Раді одружилися депутати з різних фракцій
Усі новини...