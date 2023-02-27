Росія змінює тактику ракетних обстрілів – ГУР

Головне управління розвідки України помічає, що Росія змінює тактику у застосуванні ракет проти України.

Джерело: Головне управління розвідки у Telegram, представник ГУР МОУ Андрій Черняк у коментарі "РБК-Україна"

Пряма мова Черняка: "По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом".

Деталі: За даними ГУР, у Москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах – "Калібр", Х-101, Х-555.

Черняк уточнив, що загалом ракет у Росії ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють (за даними розвідки, за місяць росіяни можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет – ред.).

А ті старі ракети, які є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження.

Представник розвідки також додав, що 95% сухопутних військ РФ так чи інакше беруть участь в агресії проти України, але не досягають якогось стратегічного успіху, тому окупанти вирішили збільшити свій наступальний потенціал за допомогою застосування авіації.

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Водночас Черняк підкреслив, що українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше.

Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Але разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, щоб зупинити постачання нафтопродуктів.