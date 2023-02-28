Росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи

Російський президент Владімір Путін у вівторок підписав закон про припинення чинності щодо Російської Федерації договорів, укладених у межах Ради Європи – РФ не є членом цієї міжнародної організації з березня 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правової інформації Росії.

Закон, проєкт якого Путін вніс до російського парламенту в січні 2022 року, визнає такими, що втратили чинність щодо Росії, з 16 березня 2022 року 21 міжнародний договір.

Серед них – Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації, але пізніше їх відновив. Сама ж РФ у червні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року.

Генсек Ради Європи заявила, що Росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї.

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Про наслідки вигнання Росії з Ради Європи "ЄвроПравда" детально розповідала у статті: РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.