Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи

Вівторок, 28 лютого 2023, 18:46

Російський президент Владімір Путін у вівторок підписав закон про припинення чинності щодо Російської Федерації договорів, укладених у межах Ради Європи – РФ не є членом цієї міжнародної організації з березня 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ було опубліковано на офіційному порталі правової інформації Росії.

Закон, проєкт якого Путін вніс до російського парламенту в січні 2022 року, визнає такими, що втратили чинність щодо Росії, з 16 березня 2022 року 21 міжнародний договір.

Серед них – Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про запобігання тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.

Нагадаємо, у березні 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про вигнання РФ з організації, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації, але пізніше їх відновив. Сама ж РФ у червні вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року.

Генсек Ради Європи заявила, що Росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї. 

ВІДЕО ДНЯ

Про наслідки вигнання Росії з Ради Європи "ЄвроПравда" детально розповідала у статті: РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ.

Теми: Росія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: заслухав Залужного і Буданова

відеоУ Лукашенка заявляють, що з А-50 все в порядку і публікують "свіжі відео". "Гаюн" спростовує

Мера Полтави Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно

відеоБілоруси показали відео з дрона, який сів на російський літак в Мачулищах

фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

Усі новини...
Росія
Фінляндія почала будівництво секції паркану на кордоні з Росією
Столтенберг: Шляху назад у відносинах із Росією немає
Путін "призупинив" участь Росії в ключовому ядерному договорі зі США
Останні новини
22:56
США оголосять черговий пакет військової допомоги Україні
22:49
Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас
22:38
США наклали санкції на тіньовий нафтовий флот Ірану
22:21
відеоВ Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист
22:14
Президентка Єврокомісії їде у США й Канаду, говоритиме і про Україну
22:07
Зеленський обговорив з президентом Бразилії "формулу миру"
21:57
Економічні новини 2 березня: коли в РФ закінчаться гроші за версією Дерипаски
21:51
У Німеччині побільшало прихильників військової допомоги Україні та санкцій проти РФ – опитування
21:41
Називав росіян визволителями: 5 років в’язниці отримав житель Франківська
21:29
Зеленський збирав Ставку: заслухав Залужного і Буданова
Усі новини...