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Україна проведе аудит законодавства на відповідність праву ЄС – Шмигаль

Вівторок, 28 лютого 2023, 21:02

Український уряд для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу ініціює самоаудит законодавства на відповідність європейському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на засіданні уряду у вівторок заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

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Згідно з рішенням Кабміну, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають здійснити самоаудит, а до 30 серпня – подати уряду звіт з пропозиціями, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС.

Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві на початку лютого, українська сторона висловила намір підготувати Національну програму адаптації аcquis (НПАА) на основі висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

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"ЄС готовий надати технічну підтримку Уряду України у цьому важливому кроці на шляху приведення українського законодавства у відповідність до права ЄС", – ішлось у підсумковому комюніке саміту.

Раніше у вівторок, коли рівно рік тому Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу, президент Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч настав час для початку переговорів про вступ України до ЄС.

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