Росіяни здійснюють масований обстріл Херсона – облрада

Вночі 3 лютого російські окупанти продовжують завдавати удари по Херсону.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова: "Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!".

Що цьому передувало: Російські військові 2 лютого завдали удару по селу Комишани Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей, у тому числі 5-річна дитина.