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Росіяни здійснюють масований обстріл Херсона – облрада

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 01:45
Росіяни здійснюють масований обстріл Херсона – облрада
Наслідки обстрілів у Херсоні. Ілюстративне фото Національної поліції

Вночі 3 лютого російські окупанти продовжують завдавати удари по Херсону.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова: "Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!".

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Що цьому передувало: Російські військові 2 лютого завдали удару по селу Комишани Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей, у тому числі 5-річна дитина.

Теми: Херсонобстріл
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