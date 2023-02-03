Росіяни здійснюють масований обстріл Херсона – облрада
П'ятниця, 3 лютого 2023, 02:45
Вночі 3 лютого російські окупанти продовжують завдавати удари по Херсону.
Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram
Пряма мова: "Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!".
Що цьому передувало: Російські військові 2 лютого завдали удару по селу Комишани Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей, у тому числі 5-річна дитина.
ВІДЕО ДНЯ