Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни здійснюють масований обстріл Херсона – облрада

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 02:45
Наслідки обстрілів у Херсоні. Ілюстративне фото Національної поліції

Вночі 3 лютого російські окупанти продовжують завдавати удари по Херсону.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова: "Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!".

Що цьому передувало: Російські військові 2 лютого завдали удару по селу Комишани Херсонської області, внаслідок чого отримали поранення 4 людей, у тому числі 5-річна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Херсонобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка

США збили китайський шпигунський аеростат

Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство

Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

Усі новини...
Херсон
Розвідка Британії розповіла про мету російських обстрілів звільненого Херсона
У Херсоні художник створив мурал "росія тут НІКОЛИ!"
Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: 3 загиблих
Останні новини
01:51
Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати
00:58
відеоУ центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
00:22
По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж
23:48
У Києві та області й на Дніпропетровщині до 16:00 неділі не вимикатимуть світло
23:37
Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков
23:07
Росіяни обстрілювали 4 громади Сумщини, пошкоджено будинки
22:20
доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка
21:52
США збили китайський шпигунський аеростат
21:43
Фінляндія хоче на 30 років продовжити строк роботи АЕС "Ловійса"
21:03
фотоВ Україну летить перший танк Leopard 2 від Канади
Усі новини...