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Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 02:07
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Зруйнована школа, ілюстративне фото Getty Images

Загарбники вивезли до російського Татарстану 50 старшокласників з окупованого Лисичанська Луганської області, там школярів готуватимуть до складання іспитів на території РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

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З Лисичанська було вивезено 50 учнів 11 класів для підготовки і здачі Єдиного державного іспиту. Їх вивезли у Єлабугу республіки Татарстан. Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території РФ.

Мета всіх цих заходів – асиміляція молоді, а, отже, знову йдеться про етноцид українців та нищення самоідентифікації".

Нагадаємо: Раніше ЦНС повідомляв, що на захоплених територіях Донеччини і Луганщини росіяни складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття.

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Теми: ЛисичанськосвітаРосія
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