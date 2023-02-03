Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС

Загарбники вивезли до російського Татарстану 50 старшокласників з окупованого Лисичанська Луганської області, там школярів готуватимуть до складання іспитів на території РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог вивозить українських старшокласників до РФ, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

З Лисичанська було вивезено 50 учнів 11 класів для підготовки і здачі Єдиного державного іспиту. Їх вивезли у Єлабугу республіки Татарстан. Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території РФ.

Мета всіх цих заходів – асиміляція молоді, а, отже, знову йдеться про етноцид українців та нищення самоідентифікації".

Нагадаємо: Раніше ЦНС повідомляв, що на захоплених територіях Донеччини і Луганщини росіяни складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття.