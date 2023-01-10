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Окупанти складають списки школярів для мобілізації – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 00:49
Окупанти складають списки школярів для мобілізації – ЦНС
Школа, ілюстративне фото з сайту TULSA-HEALTH.ORG

На захоплених територіях Донеччини і Луганщини росіяни складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на "обов'язковий військовий облік". Прийняття на так званий облік відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. 

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За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все, хто досягне повноліття у 2023 році".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомляв, що у рамках нової хвилі мобілізації російські окупанти планують провести мобілізаційні заходи серед населення окупованих територій півдня України.

Теми: окупаціямобілізація
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