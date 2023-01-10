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Окупанти складають списки школярів для мобілізації – ЦНС

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 01:49
Школа, ілюстративне фото з сайту TULSA-HEALTH.ORG

На захоплених територіях Донеччини і Луганщини росіяни складають списки школярів, яких можна буде мобілізувати після досягнення повноліття.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на "обов'язковий військовий облік". Прийняття на так званий облік відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. 

За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все, хто досягне повноліття у 2023 році".

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомляв, що у рамках нової хвилі мобілізації російські окупанти планують провести мобілізаційні заходи серед населення окупованих територій півдня України.

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Теми: окупаціямобілізація
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