Росія вивезла з України понад 14 тис. дітей – представник США в ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що окупанти примусово перемістили до РФ понад 14 тис. дітей із захоплених українських територій.

Джерело: видання "Укрінформ", яке цитує заяву Карпентера на засіданні Постійної ради ОБСЄ

Пряма мова: "Кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до Росії понад 14 тис. дітей".

Деталі: Американський дипломат заявив, що "влада РФ прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії".

Він також наголосив, що США продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами та Україною, щоби притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини на українських територіях.

Нагадаємо: Загарбники вивезли до російського Татарстану 50 старшокласників з окупованого Лисичанська Луганської області, повідомили у Центрі національного спротиву.