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Росія вивезла з України понад 14 тис. дітей – представник США в ОБСЄ

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 03:55
ДИТИНА НА ТОТ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що окупанти примусово перемістили до РФ понад 14 тис. дітей із захоплених українських територій.

Джерело: видання "Укрінформ", яке цитує заяву Карпентера на засіданні Постійної ради ОБСЄ

Пряма мова: "Кремлівська маріонеткова влада примусово депортувала або іншим чином перемістила до Росії понад 14 тис. дітей".

Деталі: Американський дипломат заявив, що "влада РФ прагне ліквідувати всі прояви української національної ідентичності та перетворити всіх українців на лояльних підданих російської імперії".

Він також наголосив, що США продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами та Україною, щоби притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини на українських територіях.

Нагадаємо: Загарбники вивезли до російського Татарстану 50 старшокласників з окупованого Лисичанська Луганської області, повідомили у Центрі національного спротиву.

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Теми: ОБСЄРосіядіти
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