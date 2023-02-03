У США заперечили, що пропонували Москві "українські території в обмін на мир"

Адміністрація Джо Байдена і Центральне розвідувальне управління США заперечили, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував Москві та Києву мирний план, який передбачав припинення бойових дій в обмін на збереження РФ контролю над частиною української території.

Джерело: видання The Newsweek, яке цитує американських посадовців

Деталі: Заступник речника Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що повідомлення швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung є "неточним", пише видання.

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Водночас представник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження NZZ про те, що Бернс здійснив таємну поїздку до Москви в січні і що він висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, є "абсолютно неправдивими".

Що цьому передувало:

2 лютого швейцарське видання NZZ повідомило, що рішення західних країн про надання Україні танків могли ухвалити через те, що Київ і Москва відхилили пропозицію мирного плану.

За інформацією видання, в середині січня президент США Джо Байден доручив главі ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів. Бернс нібито озвучив Києву пропозицію "миру в обмін на землю", а Москві – "землю в обмін на мир". Однак і Україна, і Росія відмовилися від такого "мирного плану".