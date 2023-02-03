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Зеленський доручив Стефанчуку розглянути петицію про позбавлення мандатів депутатів від забороненої "ОПЗЖ"

"Українська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 05:49
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати петицію щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: відповідь на петицію на сайті президента

Деталі: Автор петиції просить Володимира Зеленського звернутися до ВРУ з пропозицією розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ". Петиція зареєстрована 9 січня, її підтримали понад 37 тис. громадян.

У своїй відповіді Зеленський повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

У відповіді президента також зазначено, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перераховані у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ.

Нагадаємо: У вересні Касаційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу партії "ОПЗЖ", таким чином діяльність політсили була остаточно заборонена в Україні.

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Теми: ЗеленськийОПЗЖСтефанчукпетиція
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