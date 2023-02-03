Зеленський доручив Стефанчуку розглянути петицію про позбавлення мандатів депутатів від забороненої "ОПЗЖ"

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати петицію щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: відповідь на петицію на сайті президента

Деталі: Автор петиції просить Володимира Зеленського звернутися до ВРУ з пропозицією розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ". Петиція зареєстрована 9 січня, її підтримали понад 37 тис. громадян.

Реклама:

У своїй відповіді Зеленський повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

У відповіді президента також зазначено, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перераховані у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ.

Нагадаємо: У вересні Касаційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу партії "ОПЗЖ", таким чином діяльність політсили була остаточно заборонена в Україні.