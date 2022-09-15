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В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 вересня 2022, 19:46
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Касаційний адмінсуд відхилив апеляційну скаргу партії "Опозиційна платформа – За життя", таким чином діяльність цієї проросійської політсили остаточно заборонена в нашій країні.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Рішення про заборону "ОПЗЖ" є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває".

Деталі: В СБУ нагадують, що рішення про заборону функціонування "ОПЗЖ" було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Що бубло раніше: У червні Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

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Теми: ОПЗЖсудвійна
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