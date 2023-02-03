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Росія поки не відвела свої літаки й гелікоптери від кордону Білорусі з Україною

Олена РощінаП'ятниця, 3 лютого 2023, 08:11
Росія поки не відвела свої літаки й гелікоптери від кордону Білорусі з Україною
Літаки Су-25 під час навчань Росії та Білорусії, фото РІА Новини

Після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів Росія не вивела своє авіаційне угруповання на аеродроми постійного базування, що може означати, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Незважаючи на закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ та РФ, авіаційне угруповання ВКС РФ не почало виводитися на аеродроми постійного базування в РФ. При цьому гелікоптери ВПС РБ почали передислокацію на свої постійні аеродроми".

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Деталі: "Беларускі Гаюн" припускає, що виведення літаків і гелікоптерів ВКС РФ може розпочатися найближчими днями.

"Інакше це означатиме, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ", – зазначають спостерігачі проекту.

Вони також не мають даних про зміну чисельності угруповання ЗС РФ у РБ.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Вдень 2 лютого російська та білоруська сторони заявили про завершення "льотно-тактичних навчань Союзної держави". Однак український Генштаб увечері констатував, що ворог свою авіацію на пункти постійного базування не перемістив. 

Теми: РосіяБілорусьвійнаавіа
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