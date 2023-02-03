Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія поки не відвела свої літаки й гелікоптери від кордону Білорусі з Україною

Олена РощінаП'ятниця, 3 лютого 2023, 09:11
Літаки Су-25 під час навчань Росії та Білорусії, фото РІА Новини

Після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів Росія не вивела своє авіаційне угруповання на аеродроми постійного базування, що може означати, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Незважаючи на закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ та РФ, авіаційне угруповання ВКС РФ не почало виводитися на аеродроми постійного базування в РФ. При цьому гелікоптери ВПС РБ почали передислокацію на свої постійні аеродроми".

Деталі: "Беларускі Гаюн" припускає, що виведення літаків і гелікоптерів ВКС РФ може розпочатися найближчими днями.

"Інакше це означатиме, що РФ вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ РБ та РФ", – зазначають спостерігачі проекту.

Вони також не мають даних про зміну чисельності угруповання ЗС РФ у РБ.

Цьому передувало: Вдень 2 лютого російська та білоруська сторони заявили про завершення "льотно-тактичних навчань Союзної держави". Однак український Генштаб увечері констатував, що ворог свою авіацію на пункти постійного базування не перемістив. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: РосіяБілорусьвійнаавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка

США збили китайський шпигунський аеростат

Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство

Усі новини...
Росія
Президент Сербії вже не знає, як довго зможе утримуватись від приєднання до санкцій проти РФ
Захисники України підбили ворожий літак і чотири танки, знищили 840 ворогів
Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW
Останні новини
07:08
Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб
06:37
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів – зведення
06:22
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
05:30
Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW
04:30
Китай висловив "невдоволення" через збитий аеростат у США
03:50
Росіяни мають намір вивезти дітей з окупованої Луганщини в Карелію – ЦНС
02:54
"Існує консенсус" із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц
01:51
Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати
00:58
відеоУ центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
00:22
По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж
Усі новини...