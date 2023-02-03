Вдала засідка в тилу ворога: ЗСУ знищили модернізований танк і взяли в полон морпіхів РФ

В районі Вугледара Донецької області воїни Сил спеціальних операцій України та 72 бригади знищили російську техніку і взяли в полон двох військовослужбовців РФ.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: За даними розвідки, окупанти мали висунутися в наступ танковим підрозділом. Йдеться про вояк сумнозвісної 155 бригади морської піхоти, тихоокеанського флоту РФ.

Операцію ССО проводили у взаємодії з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади.

В результаті спільних дій був знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того як він вийшов на вогневу позицію. Під час бою у полон потрапили два члени танкового екіпажу - контрактники, морські піхотинці РФ.

Дослівно: "Військовослужбовці ССО надали полоненим кваліфіковану медичну допомогу і винесли їх за лінію фронту в розташування Сил оборони України.

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Спільна операція ССО України та 72-ї ОМБр пройшла без втрат з нашої сторони і зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку".

Деталі: На відео, оприлюдненому ССО, полонені - брати Чєртєнкови - зізнаються, що стали жертвами російської пропаганди і погодилися піти воювати в Україну. Вони підтверджують, що російське командування не вважає своїх солдат за людей.

В’ячеслав Чєртєнков каже, що переконаний у перемозі України у цій війні.

За словами Павла Чєртєнкова, від початку року на Вугледарському напрямку загинула половина роти 155 бригади російських морпіхів.

Полонений також наводить обставини бою: 2 танки росіян за наказом командира висунулися в бік позицій Сил оборони України, його Т-80 підірвався на міні. Чєртєнкову вдалося врятуватися до того, як вибухнув боєкомплект. Він каже, що розкаюється

Відео супроводжується ілюстративними кадрами знищення російської техніки на різних напрямках.

Пресслужба ССО нагадує, що за весь час повномасштабної війни Росія втратила 3213 танків.

Ціна кожного танка складає від 3 до 6 мільйонів доларів. Вартість всіх втрачених танків рівнозначна будівництву 803 нових середніх шкіл, 1230 пологових будинків чи 1170 онкологічних центрів.