Арахамія анонсував мінус два мандати нардепів, "а може і більше"

Найближчого пленарного тижня Верховна Рада позбавить мандатів двох народних депутатів.

Джерело: повідомлення керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Пряма мова: "Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі – згодом.

Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно".

Деталі: Пізніше Арахамія повідомив, що може йтися про нардепів від "ОПЗЖ" Олега Волошина, Наталю Королевську і Юрія Солода. "На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", - написав він.

Передісторія:

Раніше УП повідомляла, що народні депутати із забороненої партії "ОПЗЖ" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.

Також народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.