Арахамія анонсував мінус два мандати нардепів, "а може і більше"
Найближчого пленарного тижня Верховна Рада позбавить мандатів двох народних депутатів.
Джерело: повідомлення керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії
Пряма мова: "Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі – згодом.
Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно".
Деталі: Пізніше Арахамія повідомив, що може йтися про нардепів від "ОПЗЖ" Олега Волошина, Наталю Королевську і Юрія Солода. "На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", - написав він.
Передісторія:
- Раніше УП повідомляла, що народні депутати із забороненої партії "ОПЗЖ" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.
- Також народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.