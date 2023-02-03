Арахамія анонсував мінус два мандати нардепів, "а може і більше"

Найближчого пленарного тижня Верховна Рада позбавить мандатів двох народних депутатів.

Джерело: повідомлення керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Пряма мова: "Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі – згодом.

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Але, як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно".

Деталі: Пізніше Арахамія повідомив, що може йтися про нардепів від "ОПЗЖ" Олега Волошина, Наталю Королевську і Юрія Солода. "На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", - написав він.

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