Розвідка Естонії: українські сили виграли час і у якийсь момент, ймовірно, підуть із Бахмута

Утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста, заявив командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг.

Його цитує естонське видання ERR, пише "Європейська правда".

Наразі Збройні сили України все ще утримують місто, хоча всі дороги в місто з півночі, сходу і півдня відрізано, і єдиний вихід із міста – із заходу, сказав Гросбрег на пресконференції Міноборони Естонії.

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Він зазначив, що Бахмут є головною метою російських сил.

"Утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, щоб захистити інші райони і населені пункти, такі як Краматорськ і Слов'янськ", – сказав Гросберг.

"Найближчими тижнями українські сили, можливо, підуть із Бахмута. Усе залежить від ступеня готовності нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста", – додав полковник.

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Гросберг зазначив, що перехід Бахмута під контроль РФ не призведе до будь-яких стратегічних змін на фронті, але стане для Росії психологічною і моральною перемогою, необхідною для інформаційних операцій.

"Досягнення успіху і будь-яка наступальна активність, очевидно, вкрай важливі для збройних сил РФ. Їм необхідно домогтися успіху на якихось напрямках, зробити прорив і показати якісь перемоги", – сказав Гросберг.

Він додав, що нові поставки зброї Україні чинитимуть ще більший тиск на російські сили, що може призвести до збільшення кількості локальних атак у найближчі кілька тижнів.

За словами Гросберга, Росія також створює нові лінії оборони. "Особливо в найбільш небезпечному для них напрямку, тобто із Запорізької області в бік Мелітополя", – сказав полковник.

Гросберг також повідомив, що перша партія мобілізованих, які тепер будуть відправлені до кордонів України, завершила навчання в Білорусі. Водночас до навчання в порядку ротації залучено новий контингент.

Гросберг зазначив, що настільки обговорювана друга хвиля мобілізації ще не розпочалася, але й перша хвиля мобілізації ще не оголошена завершеною.

"Мобілізація все ще триває, але в значно менших масштабах", – пояснив він.

"Якщо зараз співвідношення сил за особовим складом на фронті приблизно один до одного, то, як я вже неодноразово зазначав, для проведення успішної наступальної операції це співвідношення має бути три до одного", – сказав Гросберг.

Тому, на його думку, мобілізація може тривати до літа.

Нагадаємо, у розвідці Британії бачать ознаки того, що масштаби залучення до війни в України російських в’язнів, набраних до складу "групи Вагнера", поступово зменшуються.