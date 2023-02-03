Польща: Близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук очікує, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з Росії та Білорусі у програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це він сказав у інтерв’ю PAP, пише "Європейська правда".

Бортничук повідомив, що 10 лютого відбудеться зустріч із постійною групою з близько 40 міністрів спорту з країн Європейського Союзу, а також з Британії, Австралії, Канади, Південної Кореї та Японії, які мають представити "сильну спільну позицію".

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"Це, безумовно, буде жорстка позиція, яка буде проти участі представників Росії та Білорусі в Олімпійських іграх", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про заяви України та Латвії щодо бойкоту майбутньої Олімпіади, він оцінив, що це "завжди найсильніша карта і остаточне рішення". "Думаю, ці країни без вагань скористаються цим", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати 10 лютого ширшої коаліції держав, яка бойкотуватиме Ігри, він зазначив, що не буде цього передбачати. "Я б дав МОК шанс на саморефлексію, поки що не ставив би їх перед стіною таких сильних альтернатив. Ми маємо на це час. Ігри відбудуться в середині наступного року, тому є час, щоб оцінити інструменти. Замість того, щоб одразу принижувати партнерів, варто спочатку дати шанс на саморефлексію", - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідальні за спорт очільники міністерств Естонії, Латвії, Литви й Польщі 2 лютого засудили спроби Міжнародного олімпійського комітету повернути спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання.

У зверненні наприкінці січня президент Володимир Зеленський оголосив про початок "марафону чесності", який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників Росії.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах після цього заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів із Росії та Білорусі в міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.